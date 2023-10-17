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Пентхаусы в Granadilla de Abona, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Granadilla de Abona, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Granadilla de Abona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Красивый пентхаус в жилом комплексе Las Terrazas с захватывающей террасой на крыше, видом на…
€357,000
Realting.com
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