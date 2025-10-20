Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Girones
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Girones, Испания

виллы
3
1 объект найдено
Вилла в Llagostera, Испания
Вилла
Llagostera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 18 000 м²
Красивый деревенский дом с большим участком 18000 м2, полностью разграниченный застройкой 24…
$1,37 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Girones, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти