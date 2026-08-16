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Коммерческая недвижимость в Хихоне, Испания

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 667 м² в Хихон, Испания
Коммерческое помещение 667 м²
Хихон, Испания
Площадь 667 м²
Коммерческое помещение в центре города Хихон, Астуриас.Общая площадь 667 м.кв.: 315 м.кв на …
$4,66 млн
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