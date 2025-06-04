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Таунхаусы в Gava, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус в Gava, Испания
Таунхаус
Gava, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Таунхаус в 50 метрах от моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до цент…
$1,40 млн
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Таунхаус в Gava, Испания
Таунхаус
Gava, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Таунхаус в 50 метрах от моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до цент…
$1,25 млн
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