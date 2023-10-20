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Таунхаусы в Gandia, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 спален с балконом, с террасой, с кладовой в Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален с балконом, с террасой, с кладовой
Gandia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
В Гандии продаётся городской дом.  Требуется закончить ремонт. Площадь дома 164 м2. …
€85,000
Таунхаус 5 спален с балконом, с террасой, с кладовой в Gandia, Испания
Таунхаус 5 спален с балконом, с террасой, с кладовой
Gandia, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Район Бенирредра в Гандии. Тихий спокойный квартал, угловой трехэтажный дом, с гаражом. Идеа…
€588,000
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