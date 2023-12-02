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Испания
Жилая
Formentera del Segura
Жильё в Formentera del Segura, Испания
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77 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
2
74 м²
1/1
Представляем виллу в современном стиле от застройщика на берегу Средиземного моря в Daya Vie…
€265,000
в месяц
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Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
4
2
100 м²
2
Представляем виллу в современном стиле от застройщика на берегу Средиземного моря в Daya Vie…
€299,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Formentera del Segura, Испания
3
2
87 м²
О проекте: вилла расположена в Сан-Фульхенсио, тихом, но хорошо развитом районе, в самом сер…
€289,900
в месяц
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Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
4
3
133 м²
2
Представляем комфортабельную новую виллу у гольф полей в городе Бенихофар. Бенихофар - уютны…
€425,000
в месяц
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Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
4
3
133 м²
2
Представляем комфортабельную новую виллу у гольф полей в городе Бенихофар.Двухэтажный дом пл…
€399,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Formentera del Segura, Испания
3
2
127 м²
Виллы на продажу в Сан Фульхенсио, Коста Бланка Жилой комплекс для одного семейства с одним …
€289,900
в месяц
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Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
4
2
145 м²
3
Предлагаем двухэтажную новую виллу в городе Benijófar. Общая площадь виллы 145 кв.м., состои…
€368,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Formentera del Segura, Испания
3
3
125 м²
Жилой комплекс, расположенный в Бенихофаре, состоящий из отдельных бунгало и вилл. Бунгало -…
€350,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Formentera del Segura, Испания
3
2
94 м²
Современная резиденция, расположенная в Бенихофаре, городе на юге побережья Коста-Бланка, тр…
€295,000
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Formentera del Segura, Испания
2
2
62 м²
Современная резиденция, расположенная в Бенихофаре, городе на юге побережья Коста-Бланка, тр…
€269,900
в месяц
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Квартира 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2
2
62 м²
Современная резиденция, расположенная в Бенихофаре, городе на юге побережья Коста-Бланка, тр…
€239,900
в месяц
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Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Formentera del Segura, Испания
3
3
137 м²
Новый жилой комплекс, состоящий только из отдельных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами…
€395,000
в месяц
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Бунгало 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Formentera del Segura, Испания
2
1
80 м²
Откройте для себя это уютное бунгало на первом этаже в Лос-Паласиос, Форментера-дель-Сегура.…
€95,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, в хорошем состоянии
Formentera del Segura, Испания
2
2
85 м²
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
€169,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с садом, с общественным бассейном, с цокольным этажом
Formentera del Segura, Испания
3
2
94 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАР Новый жилой комплекс в тихом районе Бенихофара. Жилой дом, состоя…
€265,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Formentera del Segura, Испания
3
2
94 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
€295,000
в месяц
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Пентхаус 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Formentera del Segura, Испания
2
2
75 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В БЕНИХОФАР Новый жилой район в тихом районе Бенихофара. Жилой дом, состоящи…
€269,900
в месяц
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Квартира 2 спальни с садом, с общественным бассейном, с цокольным этажом
Formentera del Segura, Испания
2
2
73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
€249,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном
Formentera del Segura, Испания
2
2
73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
€269,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, рядом с магазинами
Formentera del Segura, Испания
3
2
132 м²
НОВЫЕ ПОСТРОЕННЫЕ ВИЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА Недавно построенный дом на Форментера-дель-С…
€312,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Formentera del Segura, Испания
4
3
230 м²
Продается красивая отдельностоящая вилла в сельской местности Дайя Вьеха.В собственности ест…
€829,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
2
229 м²
€418,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3
2
132 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА~ ~ Новые смежные виллы в Форментера-дель-Сегура…
€321,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
2
433 м²
€486,150
в месяц
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Пентхаус 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2
2
73 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В БЕНИХОФАРЕ~ ~ Новостройка в тихом районе Бенихофар.~ ~ Жилье состоит из 15…
€294,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
3
133 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ФУЛЬХЕНСИО~ ~ Новые независимые виллы, расположенные в городе Сан Фульхенс…
€309,500
в месяц
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Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
3
118 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИХОФАРЕ ~ ~ Новый жилой комплекс из 15 независимых вилл с 3 спальнями и 3 в…
€360,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
3
157 м²
€333,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
3
118 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИХОФАРЕ ~ ~ Новый жилой комплекс из 15 независимых вилл с 3 спальнями и 3 в…
€360,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
2
433 м²
€486,150
в месяц
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