ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Ferrol
Виллы
Виллы с бассейном в Ferrol, Испания
Fene
4
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
83 м²
1/2
Квартира в новом закрытом комплексе Innova Villas в Ориуэла КостаКвартира расположена в крас…
€287,330
Рекомендовать
Вилла 6 спален с ванной, с личным бассейном, с полем для гольфа
Мурсия, Испания
6
6
369 м²
€858,646
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
4
3
245 м²
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 245.00 м2, участок 855 м2,…
€849,915
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
105 м²
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Los Frutales. Общая площадь 105.00 м2, состоит из 3 …
€193,434
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
106 м²
Виллы с 3 спальнями и 2 оборудованными ванными комнатами в элитном жилом комплексе в Лос Ал…
€329,724
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Daya Nueva, Испания
3
128 м²
NEW BUILD VILLAS IN DAYA NUEVA New Build villas в новой части Дая Нуэва Всего в нескольких …
€292,429
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с террасой, с гаражом
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4
4
157 м²
Красивый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115620 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
€668,325
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
178 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€597,001
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
229 м²
Вилла расположена в 50 метрах от поля для гольфа в Сьюдад-Кесада.В доме 3 спальни и 2 ванны…
€412,649
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
Уединенная вилла, расположенная в тихом и элитном центре города Плайя де Аро, с доступом к п…
€1,20 млн
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с общественным бассейном
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
2
2
66 м²
Современный Новый Бунгало в Pilar de la Horadada, 2 спальни, 66 м2 - LMR118922 2 спальни, 2 …
€182,456
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
la Nucia, Испания
3
214 м²
Новая современная вилла с великолепным видом на море, расположенная в живописном районе в…
€325,776
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ferrol, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL