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Таунхаусы с бассейном в Эстремадуре, Испания

Бадахос
16
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11 объектов найдено
Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
$396,048
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
$711,493
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Эксклюзивная разработка 48 светлых, современных и просторных таунхаусов 4 с спальнями 3 и по…
$456,749
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
$496,552
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
$655,768
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Лучший таунхаус в урбанизации! Просторный таунхаус (120м2) с солнечными террасами, прекрасны…
$348,283
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
$706,518
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Кортихо де Кортес, Бенахавис Просторный и светлый таунхаус в парке Параисо. Красиво располож…
$383,112
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
$437,344
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
$422,915
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Таунхаус в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус
Helechosa de los Montes, Испания
Площадь 157 м²
Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Балкон де Финестрат, …
$563,067
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Параметры недвижимости в Эстремадуре, Испания

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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