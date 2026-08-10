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Дома на берегу моря в Эстепоне, Испания

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29 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 658 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в престижном районе Эстепоны с отличным соотношением цены и качества Этот но…
$2,61 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 469 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в престижном районе Эстепоны с отличным соотношением цены и качества Этот но…
$1,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Дом 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дом 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с панорамным видом на море в Эстепоне Недвижимость расположена в Эстепоне, крас…
$969,804
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Вилла 7 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 782 м²
Виллы на берегу моря в престижном проекте недалеко от центра Эстепоны Эстепона – элегантный …
$15,10 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Фантастическая современная вилла с садом, частным бассейном на террасе на крыше и потрясающи…
$950,317
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 379 м²
Количество этажей 3
Огромная первоклассная вилла с большим пейзажным бассейном, гаражом и террасой на крыше с за…
$5,15 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 889 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большим садом, бассейном, подвалом и большой террасой на крыше …
$3,06 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частными лифтами в престижном районе Эстепоны Этот новый проект расположен…
$3,76 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Красивый современный таунхаус с большим садом и частной террасой на крыше с потрясающим пано…
$892,416
НДС
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Дуплекс 7 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,21 млн
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Высококлассная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и потрясающим видом на море рас…
$1,19 млн
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Эстепоне с прекрасным видом на море и бассейнами Новые квартиры расположены в жил…
$807,977
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Дуплекс 6 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 6 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,03 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Роскошные таунхаусы с частными бассейнами в эксклюзивном месте Эстепоны Новый жилой проект р…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Дом 5 комнат в Эстепона, Испания
Дом 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 341 м²
Количество этажей 3
Экологичные виллы рядом с гольфом и с живописным видом на море в Эстепоне Этот новый жилой п…
$1,77 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Фантастический двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на мор…
$581,912
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла премиум-класса с садом, частным бассейном на террасе на крыше и потрясающ…
$843,752
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Экстраординарная вилла с собственным пейзажным бассейном и видом на море в премиальном район…
$1,64 млн
НДС
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 3
Квартиры с живописными видами в престижном районе Эстепоны, Малага Квартиры расположены в Эс…
$1,10 млн
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 364 м²
Жить прямо у моря в Эстепоне — это не просто выбор недвижимости, а решение о качестве жизни.…
$4,01 млн
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Таунхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Таунхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Дома в средиземноморском стиле с общим бассейном в Эстепоне, Испания Эстепона, расположенная…
$855,825
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Готовые к заселению таунхаусы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, с бассейнами, спа, тренажерным за…
$553,799
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частными лифтами в престижном районе Эстепоны Этот новый проект расположен…
$3,93 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Таунхаус в Эстепоне на первой береговой линии с прямым выходом к морю Эстепона – один из сам…
$4,06 млн
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Вилла в Bel Air, Испания
Вилла
Bel Air, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
$2,70 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89 млн
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