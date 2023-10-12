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Дома с видом на море в Estepona, Испания

виллы
43
таунхаусы
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дуплексы
4
24 объекта найдено
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 4
Площадь 155 м²
Пентхаус на продажу в Bahía del Velerín, Estepona, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€1,90 млн
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Selwo, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассей…
€449,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Пентхаус на продажу в El Padron, Estepona, с 3 спальня, 3 ванная, 3 ванная комната и характе…
€695,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€658,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€625,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Открытой Планировкой и Собственным Бассейном в Эстепоне Частный закрытый к…
€1,90 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Просторные Сдвоенные Дома с Окнами на Юго-Запад в Эстепоне, Коста-дель-Соль Сдвоенные дома р…
€675,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 3
Современные Таунхаусы с 3-мя Спальнями в Эстепоне Этот новый комплекс находится в муниципали…
€335,000
Бунгало 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Бунгало 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном с Видом на Средиземное море и Гольф-Поле Проект располож…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном с Видом на Средиземное море и Гольф-Поле Проект располож…
€960,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Добро пожаловать в эту средиземноморскую виллу на берегу моря в Байя-Дорада, Эстепона. Погру…
€1,38 млн
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
€1,99 млн
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Пентхаус на продажу в Atalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная, Здание было построено в 1990…
€360,000
Вилла 5 спален новое здание, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 5 спален новое здание, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
€2,59 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с подведенным электричеством в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с террасой, с подведенным электричеством
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
€850,000
Вилла 16 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 16 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
€9,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
€1,45 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
€2,70 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Продается вилла в современном стиле, внутри La Resina Golf, Эстепона. Проект и лицензия на с…
€1,90 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Новостройка из 7 современных вилл с видом на море в исключительном месте, Valle Romano Golf,…
€1,73 млн
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