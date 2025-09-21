Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Виналопо-Митха
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Терраса

Дуплексы с террасой в Виналопо-Митхе, Испания

2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Просторные двухуровневые дома с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и 1 туалетом. Все дома имею…
$372,440
Дуплекс 3 спальни в Монфорте-дель-Сид, Испания
Дуплекс 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Дома с 3 спальнями, 2 ванными комнатами и туалетом, с большими террасами и общими садами, об…
$325,885
Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

