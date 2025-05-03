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Бунгало с садом в Виналопо-Митхе, Испания

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1 объект найдено
Бунгало в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Бунгало
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Новые дома в Ла-Каналоса с общим бассейном Сельская тишина с современными удобствами Добро …
$135,519
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Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с террасой
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