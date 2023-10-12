Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Бах-Виналопо
  5. Бунгало

Бунгало с видом на море в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
39
Эльче
5
Бунгало В архив
Очистить
27 объектов найдено
Бунгало 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
€224,000
Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€325,000
Бунгало 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€499,000
Бунгало 2 спальни у моря, с кредитом / ипотекой в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€270,000
Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой в Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, у моря, с кредитом / ипотекой
Santa Pola, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
€390,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
€292,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117300 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€285,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
€285,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
€285,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современный Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US117296 3 спальни, 2 ванные комна…
€285,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117295 3 спальни, 1 ванная комн…
€198,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Роскошный Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, площадь 88 м2 - US117293 3 спальни, 1 ванная комн…
€201,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Люкс класса Бунгало у моря в Санта-Поле - US117292 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
€313,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 50 m2.The Bungalow is situated b…
€320,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117290 3 спальни, 1 ванная комната.…
€213,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современное новое бунгало в Санта-Пола - US117288 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковро…
€198,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117287 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€295,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117286 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковра…
€198,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
€295,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117284 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
€295,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US8358 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
€292,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле - US8357 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 158 …
€295,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US8356 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
€313,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, площадь 152 м2 - US8355 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
€320,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Роскошный бунгало в Санта-Поле, площадь 88 м2 - US8353 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь …
€213,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
3 bedrooms, 1 bathroomArea: 88 m2.Solarium: 26 m2.The Bungalow is situated by sea.New Build.…
€201,000
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 150 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 49 m2.The Bungalow is situated b…
€285,000

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти