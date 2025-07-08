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Бунгало с гаражом в Бахе-Виналопо, Испания

Santa Pola
30
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22 объекта найдено
Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117286 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковра…
$214,781
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
3 bedrooms, 1 bathroomArea: 88 m2.Solarium: 26 m2.The Bungalow is situated by sea.New Build.…
$217,418
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, площадь 152 м2 - US8355 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$347,120
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TekceTekce
Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117284 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$320,001
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 50 m2.The Bungalow is situated b…
$346,138
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Роскошный Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, площадь 88 м2 - US117293 3 спальни, 1 ванная комн…
$218,035
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современный Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US117296 3 спальни, 2 ванные комна…
$309,154
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$309,154
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Люкс класса Бунгало у моря в Санта-Поле - US117292 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$339,527
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117295 3 спальни, 1 ванная комн…
$214,781
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современное новое бунгало в Санта-Пола - US117288 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковро…
$214,781
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117287 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$320,001
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$320,001
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле - US8357 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 158 …
$320,001
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US8358 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
$316,747
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$316,747
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US8356 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$339,527
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
$309,154
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117300 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$309,154
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Роскошный бунгало в Санта-Поле, площадь 88 м2 - US8353 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь …
$231,052
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 150 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 49 m2.The Bungalow is situated b…
$308,279
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117290 3 спальни, 1 ванная комната.…
$231,052
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Параметры недвижимости в Бахе-Виналопо, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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