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Квартиры-студии у моря в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

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Квартира 3 комнаты в lAlfas del Pi, Испания
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lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
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Площадь 98 м²
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В городе Эль-Альбир предлагается к продаже полностью отремонтированная угловая квартира с по…
$742,653
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
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Площадь 139 м²
Этот эксклюзивный комплекс расположен на первой линии поля для гольфа La Serena в Лос-Алькас…
$629,367
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Вилла в la Nucia, Испания
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la Nucia, Испания
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Очаровательная вилла, расположенная в La Nucia. Полностью отремонтированная вилла. В доме ес…
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
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English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Таунхаус в Benahavis, Испания
Таунхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Добро пожаловать в эту впечатляющую привязанность, расположенную в живописном районе пятого …
$829,620
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 1 спальня в Михас, Испания
Квартира 1 спальня
Михас, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Расположенный в самом сердце Михас Коста, Лас-Лагунас зарекомендовал себя как один из самых …
$241,334
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Бунгало с 2 спальнями на верхнем этаже в Вильямартине. Бунгало с 2 спальнями на верхнем этаж…
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 413 м²
Вилла в Алтее с прекрасным видом. Он раскинулся на два этажа. На первом этаже находятся две …
$961,215
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этот эксклюзивный комплекс расположен на первой линии поля для гольфа La Serena в Лос-Алькас…
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Пентхаус
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Торревьеха, Испания
Количество спален 1
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Студия с общим бассейном в Торребланке. Студия с одной спальней и одной ванной комнатой неда…
$98,296
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

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