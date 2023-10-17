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13 объектов найдено
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Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
42 м²
2
Продаётся студия в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 42.00…
€69,900
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Студия 1 ванная
Dehesa de Campoamor, Испания
1
22 м²
1
Студия на первом этаже с открытым видом и террасой 8 м2, только что закончен капитальный рем…
€69,900
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Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
26 м²
3
Продаётся студия в Торревьехе в районе Torreblanca, располагается на 3 этаже. Общая площадь …
€57,900
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Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
42 м²
Студия в Торревьехе, район Ла Мата, 42 м. поверхности, 550 м. от пляжа, ванная комната, част…
€59,900
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Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1
25 м²
1
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 25.…
€38,500
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
25 м²
1
Продается студия в 300 метрах от пляжа! Отличное расположение. Отличная инвестиция!
€49,900
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
37 м²
1
Продаётся студия в Торревьехе в районе La Mata, располагается на 1 этаже. Общая площадь 37.0…
€85,900
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1
27 м²
1
Продаётся студия в Торревьехе в районе San luis, располагается на 1 этаже. Общая площадь 27.…
€48,000
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Студия
Торревьеха, Испания
29 м²
5
Продаеться студия в районе Playa del Cura. После ремонта. Установлен кондиционер. Дистанция …
€59,900
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Студия 1 ванная
Торревьеха, Испания
1
39 м²
2
Продаётся студия в Торревьехе в районе Playa del cura, располагается на 2 этаже. Общая площа…
€54,900
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Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1
1
22 м²
3
Продаётся студия в Торревьехе в районе Curva del Palangre, располагается на 3 этаже. Общая п…
€59,900
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Студия 1 ванная
Гуардамар, Испания
1
35 м²
4
Студия с 1 ванной комнатой, кухней, большой террасой, меблирована, рядом с пляжем и всеми ус…
€63,000
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Студия 1 спальня с мебелью, у моря, с White goods
Торревьеха, Испания
1
1
26 м²
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…
€42,900
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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