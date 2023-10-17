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Инвестиционная недвижимость в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

коммерческая недвижимость
140
отели
39
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Инвестиционная
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Площадь 249 м²
Продаётся здание в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 249.00 м2, здание 2…
€660,000
Инвестиционная 4 спальни в Торревьеха, Испания
Инвестиционная 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Paseo maritimo. Общая площадь 322.00 м2, здание 2007 …
€579,900
Инвестиционная в Торревьеха, Испания
Инвестиционная
Торревьеха, Испания
Площадь 1 100 м²
Продаётся здание в Торревьехе в районе Centro. Общая площадь 1100.00 м2, состоит из 1 комнат…
€1,90 млн
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