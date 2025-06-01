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Коммерческая недвижимость в Cruilles Monells i Sant Sadurni de lHeura, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Sant Sadurni de lHeura, Испания
Коммерческое помещение
Sant Sadurni de lHeura, Испания
Эксклюзивный гостиничный комплекс 4*S, состоящий из типичного каталонского фермерского дома …
$16,53 млн
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