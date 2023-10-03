Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Испании

Андалусия
50
Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Жилой комплекс из двухквартирных и отдельных вилл, расположенный в Сантьяго-де-ла-Рибера, на…
€322,527
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 4
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 1…
€154,176
Вилла 4 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ С ВИДОМ НА МОРЕ !!!~ ~ Жилой комплекс расположен в одном из самых очароват…
€601,361
Вилла 6 спален в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 6 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
В одном из самых престижных районов Средиземноморья мы рады представить вам эту виллу в клас…
€1,00 млн
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€1,13 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в La Zenia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
La Zenia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Новые 3 спальные виллы с садом и бассейном в Вильямартин. Новые виллы с 3 спальнями и 2 ванн…
€237,557
Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ НА ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ПЛОЩАДИ~ ~ Частный жилой комплекс с домами с 2 …
€220,171
Вилла 1 спальня в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 1 спальня
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€475,000
Бунгало 1 спальня в Торревьеха, Испания
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Продается бунгало на нижнем этаже. Лучшая убранизация Торревьехи. Бассеин. Пляж в 500 метрах
€114,563
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Испания, Испания
Комнаты 3
Площадь 90 м²
ЖК расположен в Сан-Хуан-де-Аликанте, в двух шагах от пляжей Сан-Хуан и Мучависта, и распола…
€259,574
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€114,617
Квартира 2 комнаты в Playa Flamenca I, Испания
Квартира 2 комнаты
Playa Flamenca I, Испания
Комнаты 2
Площадь 83 м²
NEW BUILD ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В LOS ALTOSNew Build жилой комплекс в Los Altos Orihuela CostaЗакр…
€198,963

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти