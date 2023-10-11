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Инвестиционная недвижимость в Мадриде, Испания

коммерческая недвижимость
34
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доходные дома
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 100 спален в Кольядо-Вильяльба, Испания
Инвестиционная 100 спален
Кольядо-Вильяльба, Испания
Количество спален 100
Кол-во ванных комнат 100
Площадь 6 900 м²
Расположен рядом с Национальным парком Сьерра-дель-Гуадаррама. Насчитывает около 100 комнат …
€12,00 млн
Realting.com
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