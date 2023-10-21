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Коммерческая недвижимость в Кастельон-де-ла-Плана, Испания

1 объект найдено
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos в Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Коммерческая с Alta suministros, с Acceso minusvalidos
Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Площадь 2 005 м²
Коммерческие помещения для продажи в Кастельон-де-ла-Плана, с исключительным местоположением…
€2,14 млн
Realting.com
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