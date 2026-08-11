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Коммерческая недвижимость в Кастельон-де-ла-Плана, Испания

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 005 м² в Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Коммерческое помещение 2 005 м²
Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Площадь 2 005 м²
Коммерческие помещения для продажи в Кастельон-де-ла-Плана, с исключительным расположением и…
$2,50 млн
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Отель 1 200 м² в Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Отель 1 200 м²
Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Площадь 1 200 м²
Отель в провинции Валенсия недалеко от моря и порта. 12 апартаментов предназначеныые для про…
$849,859
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