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Коммерческая недвижимость в Castelldefels, Испания

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 800 м² в Castelldefels, Испания
Коммерческое помещение 800 м²
Castelldefels, Испания
Площадь 800 м²
Отель в 300 метрах от моря в городе Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф.Общая площадь 8…
$3,72 млн
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Коммерческое помещение 800 м² в Castelldefels, Испания
Коммерческое помещение 800 м²
Castelldefels, Испания
Площадь 800 м²
Апаротель в центре города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Общая площадь 740 м.кв.…
$2,96 млн
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Коммерческое помещение 562 м² в Castelldefels, Испания
Коммерческое помещение 562 м²
Castelldefels, Испания
Площадь 562 м²
Коммерческое помещение во второй линии моря в городе Кастельдефельс на побережье Коста Гарра…
$1,37 млн
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