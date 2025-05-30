Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Castellar del Valles
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Castellar del Valles, Испания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 645 м² в Castellar del Valles, Испания
Коммерческое помещение 2 645 м²
Castellar del Valles, Испания
Площадь 2 645 м²
Коммерческое помещение на индустриальном павильоне рядом с известными супермаркетами в город…
$4,10 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти