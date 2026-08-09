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Таунхаусы в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новые рекламные таунхаусы в научно-исследовательском центре S'AgaroНачало продажи 8 роскошны…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в С'Агаро состоит из восьми новых таунхаусов, расположенных…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

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