  2. Испания
  3. Картахена
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Картахене, Испания

1 объект найдено
Таунхаус в Картахена, Испания
Таунхаус
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 79 м²
Новые таунхаусы в 50 м от пляжа в Ла-Асохия, Картахена Эксклюзивные дома на побережье в нес…
$299,557
Параметры недвижимости в Картахене, Испания

Недорогая
Элитная
