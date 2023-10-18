Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Картахена

Коммерческая недвижимость в Картахена, Испания

3 объекта найдено
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Коммерческая с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 1 430 м²
Количество этажей 2
Коммерческое Здание Целиком с 13 Помещениями в Картахене, Мурсия Коммерческая недвижимость н…
€1,50 млн
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Картахена, Испания
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Картахена, Испания
Площадь 110 м²
Этаж 1
Недавно Отремонтированный Бар и Ресторан в Туристической Зоне Картахены в Мурсии Ресторан ра…
€480,000
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€275,000
Realting.com
Перейти