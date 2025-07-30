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Бунгало с садом в Картахене, Испания

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1 объект найдено
Бунгало в Картахена, Испания
Бунгало
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
КВАРТИРЫ БУНГАЛО В НОВОМ ЗДАНИИ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Недавно построенный жилой комплекс с краси…
$269,103
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

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