Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Канарские острова
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
6
Adeje
5
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Предлагаем на сезонную аренду светлый обновленный апартамент в районе "Roque del Conde IV", …
$1,574
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Українська
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
С 01/05/25 по 01/11/2025 доступен для аренды уютный апартамент с просторной террасой в ухоже…
$2,264
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Українська
Квартира 1 спальня в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня
Guia de Isora, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Мы предлагаем в аренду на сезон осень-зима эту прекрасную квартиру, расположенную в центре П…
$2,038
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Українська
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Предлагаем на сезонную аренду уютный и светлый апартамент в комплексе "Sol Paraiso", Плайя П…
$1,644
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Українська
Квартира в Miraverde, Испания
Квартира
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Предлагается на аренду студия в комплексе Island Village Heights, San Eugenio Alto. Комплек…
$986
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Українська
Квартира 2 спальни в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Предлагаем на долгосрочную аренду очень светлый и уютный апартамент, расположенный в Jardine…
$1,609
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Українська

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с террасой
с видом на горы