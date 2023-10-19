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Земельные участки на Канарских островах, Испания

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Недвижимость на Канарских островах: элитные апартаменты вблизи с Атлантическим океаном

Канарские острова — идеальное место для проживания и активного отдыха. Экзотический архипелаг, располагающийся вблизи с Испанией и африканским континентом, известен своим мягким климатом и живописными песчаными пляжами. Здесь круглый год стоит отличная погода — даже зимой температура не опускается ниже 20 градусов тепла.

Что посмотреть на Канарских островах

На территории испанского архипелага можно встретить большое число знаковых достопримечательностей. Ежегодно туристы прибывают сюда, чтобы увидеть величественный вулкан Тейде на Тенерифе и побывать в известном аквапарке Сиам, считающимся самым масштабным в Европе. Большой популярностью пользуются и местные пещеры, образовавшиеся десятки тысяч лет назад.

За сколько можно купить недвижимость на Канарских островах

Стоимость домов и квартир в этих местах сильно варьируется. В отдаленных районах недвижимость на Канарских островах оценивается в 1000 евро за «квадрат». В престижных регионах, таких как Тенерифе и Гран-Канария, стоимость апартаментов в 2-3 выше. В целом, недвижимость на Канарских островах стоит так же, как и в крупных городах Испании. Многое зависит от состояния жилья, его местонахождения и удаленности от побережья.

Преимущества недвижимости на Канарских островах

Приобретение местных «квадратов» станет выгодным капиталовложением для всех без исключения покупателей:

  • семейные пары смогут проводить здесь свободное время, обеспечив себе и детям отличных отдых;
  • у инвесторов появится возможность выгодно сдавать жилье приезжим или выиграть на продаже недвижимости после повышения цен;
  • для предпринимателей есть отличный шанс выйти на высокие доходы после покупки ресторанов и отелей.

Купить квадратные метры на Канарах иностранцам юридически так же просто, как и местным жителям. Перед покупкой стоит только обратиться за помощью к опытным риэлторам. Они проследят, чтобы продажа недвижимости прошла быстро и законно.

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