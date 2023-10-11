ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Campo de Gibraltar
Дуплексы
Дуплексы с видом на море в Campo de Gibraltar, Испания
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Finestrat, Испания
3
5
323 м²
Виллы с 3 спальнями Panoramic Beach Resort - это новый комплекс из 11 современных вилл в Сье…
€555,925
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
1
110 м²
Продаётся дом в Торревьехе в районе Carrefour. Общая площадь 110.00 м2, участок 45 м2, состо…
€92,615
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Polop, Испания
3
80 м²
Совершенно новые независимые виллы с видом на море в Polop Alicante провинции Расположен в …
€324,950
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой
Коста-дель-Маресме, Испания
4
3
266 м²
Таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Тейя на побережье Маресме. Расстояние до…
€665,773
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
185 м²
Расположенная в высококачественном жилом районе и всего в 8 минутах от моря, в одном из сам…
€676,231
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
4
134 м²
Эти красивые виллы расположены в жилом комплексе в одном из лучших районов Кампоамора, рядо…
€789,759
Рекомендовать
Дом 6 спален с бассейном
Испания, Испания
6
560 м²
Дизайнерская вилла с великолепным видом на море в привилегированном и непревзойденном месте…
€1,18 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
4
2
111 м²
5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Испания, Испания
5
540 м²
Современный дом в городе Vallromanes на побережье Маресме, Испания. Расстояние до центра Бар…
€1,56 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Торревьеха, Испания
2
2
72 м²
€260,677
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Новый проект из 40 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бени…
€466,132
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
2
2
102 м²
Таунхаусы с 2 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
€207,427
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL