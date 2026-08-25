Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Campo de Gibraltar
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на море

Дуплексы у моря в Campo de Gibraltar, Испания

;
Дуплекс Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в San Roque, Испания
Дуплекс 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$754 052
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Современный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном,…
$556 584
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти