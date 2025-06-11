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Виллы в Calvia, Испания

Santa Ponsa
6
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14 объектов найдено
Вилла в Ses Rotes Velles, Испания
Вилла
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Добро пожаловать в этот дом, расположенный в живописном районе Коста-де-ла-Кальма, Кальвиа, …
$1,25 млн
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Вилла в Bendinat, Испания
Вилла
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
House in Balearic
$3,36 млн
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Вилла в Urbanitzacio Galatzo, Испания
Вилла
Urbanitzacio Galatzo, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
House in Balearic
$1,02 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
House in Balearic
$1,31 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Этаж 2
House in Balearic
$3,93 млн
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Вилла в Palmanova, Испания
Вилла
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
House in Balearic
$3,36 млн
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Вилла в Palmanova, Испания
Вилла
Palmanova, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
House in Balearic
$1,02 млн
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Вилла в ses Illetes, Испания
Вилла
ses Illetes, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 532 м²
Добро пожаловать в этот полудворцовый дом, расположенный в очаровательном районе Сант-Агусти…
$3,53 млн
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Вилла в Ses Rotes Velles, Испания
Вилла
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
У нас есть на продажу прекрасная вилла в Санта Понсе. Полностью отремонтированный дом предла…
$3,64 млн
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Вилла в Palmanova, Испания
Вилла
Palmanova, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Великолепный дом с бассейном на продажу в Торренове. У нас следующая планировка: на первом э…
$1,76 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
Таунхаус с тремя спальнями на продажу в очень престижном районе Лас Терразас, Порт Адриано. …
$1,47 млн
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
House in Balearic
$1,58 млн
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Вилла в Bendinat, Испания
Вилла
Bendinat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Откройте для себя воплощение деревенского очарования с помощью этого очаровательного дома в …
$677,283
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Вилла в Santa Ponsa, Испания
Вилла
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этот просторный семейный дом имеет 3 большие спальни (с возможностью преобразования в 4) и н…
$865,101
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Параметры недвижимости в Calvia, Испания

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