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Коммерческая недвижимость в Calella, Испания

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 350 м² в Calella, Испания
Коммерческое помещение 350 м²
Calella, Испания
Площадь 350 м²
Коммерческое помещение в городе Калейя на побережье Коста Марезме.Расположено на первом этаж…
$386,470
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Коммерческое помещение 653 м² в Calella, Испания
Коммерческое помещение 653 м²
Calella, Испания
Площадь 653 м²
Коммерческое помещение на побережье Коста Марезме в городе Калейя.Общая площадь 653 м.кв. 2 …
$661,217
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