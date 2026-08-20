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Виллы на берегу моря в Бланесе, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС  Этот красивый дом общей площадь…
$1,93 млн
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