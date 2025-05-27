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Коммерческая недвижимость в Бланесе, Испания

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 458 м² в Бланес, Испания
Коммерческое помещение 1 458 м²
Бланес, Испания
Площадь 1 458 м²
Отель в 500 метрах от моря в городе Бланес на побережье Коста Брава. Отель на 40 номеров. В …
$3,63 млн
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Коммерческое помещение 2 400 м² в Бланес, Испания
Коммерческое помещение 2 400 м²
Бланес, Испания
Площадь 2 400 м²
Коммерческое помещение в городе Бланес на побережье Коста Брава. Спортивный зал со СПА зоной…
$1,25 млн
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Коммерческая недвижимость с арендатором в Бланес, Испания
Коммерческая недвижимость с арендатором
Бланес, Испания
Площадь 3 233 м²
Коммерческая недвижимость с арендатором Consum - одной из крупнейших сетей супермаркетов нац…
$3,13 млн
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