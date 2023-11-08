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Жильё в Benijofar, Испания

квартиры
15
16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 123 м²
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В URBAN NUCLEO КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С 3 спальнями 2 ванными комнатами кухня…
€405,576
Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 2
Площадь 73 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN BENIJOFAR New Build жилой в тихом районе Бенихофар Residential сост…
€273,433
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 133 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛУКВАРТИРНЫЙ ДОМ В BENIJFAR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ Двухквартирный дом с …
€355,768
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 135 м²
€345,502
Квартира 1 комната в Benijofar, Испания
Квартира 1 комната
Benijofar, Испания
Комнаты 1
Площадь 47 м²
€172,700
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 120 м²
€528,570
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 120 м²
€528,570
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 156 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€564,147
Квартира 2 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 2
Площадь 90 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€340,521
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 134 м²
€391,345
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 178 м²
€599,724
Квартира 3 комнаты в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 135 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€444,202
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Новое строительство 13 вилл в BenijfarIt предлагает вам возможность выбрать между независим…
€578,429
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 113 м²
€481,863
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Benijofar, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Benijofar, Испания
Комнаты 3
Площадь 137 м²
€401,510
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods в Benijofar, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Отдельные дома с 3 спальнями, участком и бассейном в г. Бенихофар. НОВЫЕ ДОМА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА…
€275,000
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