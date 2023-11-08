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Испания
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Benijofar
Жильё в Benijofar, Испания
квартиры
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16 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
123 м²
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В URBAN NUCLEO КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С 3 спальнями 2 ванными комнатами кухня…
€405,576
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Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
2
73 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN BENIJOFAR New Build жилой в тихом районе Бенихофар Residential сост…
€273,433
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
133 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛУКВАРТИРНЫЙ ДОМ В BENIJFAR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ Двухквартирный дом с …
€355,768
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
135 м²
€345,502
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Квартира 1 комната
Benijofar, Испания
1
47 м²
€172,700
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
120 м²
€528,570
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
120 м²
€528,570
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
156 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€564,147
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Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
2
90 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€340,521
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
134 м²
€391,345
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
178 м²
€599,724
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
135 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€444,202
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Benijofar, Испания
3
167 м²
Новое строительство 13 вилл в BenijfarIt предлагает вам возможность выбрать между независим…
€578,429
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Benijofar, Испания
3
113 м²
€481,863
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Benijofar, Испания
3
137 м²
€401,510
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods
Benijofar, Испания
3
3
115 м²
Отдельные дома с 3 спальнями, участком и бассейном в г. Бенихофар. НОВЫЕ ДОМА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА…
€275,000
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