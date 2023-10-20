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Benijofar
Квартиры
Квартиры в Benijofar, Испания
Квартира
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15 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
123 м²
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В URBAN NUCLEO КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ С 3 спальнями 2 ванными комнатами кухня…
€404,424
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Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
2
73 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN BENIJOFAR New Build жилой в тихом районе Бенихофар Residential сост…
€272,657
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
133 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛУКВАРТИРНЫЙ ДОМ В BENIJFAR С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ Двухквартирный дом с …
€354,758
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
135 м²
NEW BUILD VILLAS IN BENIJOFAR New Build жилые виллы в Бенихофаре Современный стиль виллы на…
€344,521
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Benijofar, Испания
1
47 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN BENIJOFAR New Build жилой в тихом районе Бенихофар Residential сост…
€172,210
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Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
120 м²
MODERN STYLE VILLA Замечательный современный стиль Вилла с высококачественным отделкой с со…
€527,069
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
120 м²
NEW BUILD VILLAS IN BENIJOFAR Новое здание резиденциальное из 12 Современных Отделенных Вил…
€527,069
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
156 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€562,545
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Benijofar, Испания
2
90 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€339,554
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
134 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€390,234
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
178 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€598,021
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Benijofar, Испания
3
135 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFAR New Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегир…
€442,941
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Pool, с terrassa
Benijofar, Испания
3
167 м²
Новое строительство 13 вилл в BenijfarIt предлагает вам возможность выбрать между независим…
€576,786
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Benijofar, Испания
3
113 м²
Новое строительство 13 вилл в BenijfarIt предлагает вам возможность выбрать между независим…
€480,495
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Benijofar, Испания
3
137 м²
NEW BUILD MODERN VILLAS IN BENIJOFARNew Build виллы, расположенные в Бениджфаре привилегиро…
€400,370
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