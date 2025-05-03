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Виллы с садом в Бенидорме, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Замечательная усадьба в деревенском стиле, расположенная в нижней части города Ринкон де Лой…
$1,63 млн
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Вилла 5 комнат в Бенидорм, Испания
Вилла 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантные виллы с видом на море и роскошными удобствами в Финестрате, Аликанте, Коста Бланк…
$911,694
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Дом расположен у предгорья в коттеджном поселке. Чудесный панорамный вид на море и горы на 3…
$298,231
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