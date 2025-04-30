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Квартиры около гольф-клуба в Бенидорме, Испания

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72 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Современные новые апартаменты недалеко от моря в Бенидорме - TM116901 3 спальни, 2 ванные ко…
$710,512
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Великолепные апартаменты в Benidorm - TM116987 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$387,256
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты в Бенидорме, 2 спальни, 109 м2 - TM117017 2 спальни, 2 ванные комнат…
$401,358
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
VIP класса Апартаменты в Бенидорм, Коста Бланка, Испания - TM116929 3 спальни, 2 ванные комн…
$450,171
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$468,647
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$941,258
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$429,015
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$683,650
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Современные новые апартаменты в Benidorm, Коста Бланка - TM116925 3 спальни, 2 ванные комнат…
$455,595
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Комфортабельные апартаменты в Benidorm, 2 спальни, 110 м2 - TM116988 2 спальни, 2 ванные ком…
$367,730
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Апартаменты класса люкс у моря в Бенидорме, Коста Бланка - TM116898 3 спальни, 2 ванные комн…
$667,122
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$442,886
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Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Райский проект на пляже в Бенидорме. На пляже Бенидорм есть 220 домов в стеклянной башне с б…
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 113 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$394,814
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты в Benidorm, Коста-Бланка, Испания - TM116999 2 спальни, 2 ванные ком…
$359,052
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитные апартаменты в Бенидорме, до пляжа 300 м - TM116900 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$654,105
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Квартира 1 спальня в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
ДОМА С ВИДОМ НА МОРЕ НА ПЛЯЖЕ ПОНИЕНТЕ В БЕНИДОРМЕ! Дома с 1, 2, 3 и 4 спальнями с видом на…
$409,119
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Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$974,945
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$838,215
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Роскошные апартаменты в Benidorm, Испания - TM116969 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$363,391
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Элитные новые апартаменты у моря в Бенидорме - TM117014 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$405,697
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты в Бенидорме, до моря 300 м - TM116984 2 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$388,341
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современные апартаменты в Бенидорме, 2 спальни - TM116981 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$406,781
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 115 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$505,146
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
VIP класса Апартаменты в Бенидорме, до пляжа 300 м - TM116970 2 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$397,019
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Элитные апартаменты у моря в Бенидорме, Коста Бланка, Испания - TM117022 2 спальни, 2 ванные…
$418,714
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Апартаменты премиум класса недалеко от моря в Бенидорме, Коста Бланка - TM116899 3 спальни, …
$789,698
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Райский проект на пляже в Бенидорме. На пляже Бенидорм есть 220 домов в стеклянной башне с б…
$1,12 млн
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Квартира 4 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Апартаменты класса люкс недалеко от моря в Бенидорме, Коста Бланка - TM116891 4 спальни, 2 в…
$957,835
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Новые апартаменты в Benidorm, площадь 157 м2 - TM116928 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
$628,071
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