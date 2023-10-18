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Пентхаусы в Benahavis, Испания

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8 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€1,35 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€970,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€455,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€430,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€371,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,56 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 432 м²
Количество этажей 3
Новые Роскошные Квартиры в Клубном Комплексе в Бенаависе Квартиры находятся в Бенаависе, Мал…
€1,95 млн
Пентхаус 4 спальни в Benahavis, Испания
Пентхаус 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
The View Marbella — это роскошный и эксклюзивный жилой комплекс, где вы можете расслабиться …
€2,45 млн
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