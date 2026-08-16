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Виллы в Барселонесе, Испания

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Барселона
13
Бадалона
4
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17 объектов найдено
Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Современный большой дом, расположенный в элитном районе Педральбес в Барселоне. Недвижимость…
$10,47 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 216 м²
В одном из самых эксклюзивных и жилых районов Педральбес находится эта недавно построенная р…
$23,47 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 782 м²
Шикарный особняк в Барселоне, в элитном районе города - Sant Gervasi. Площадь дома составляе…
$5,85 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Площадь 1 337 м²
Комплекс туристических апартаментов в 1 минуте ходьбы от Парка Гюэль в районе Орта Гинардо. …
$6,32 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 9
Площадь 706 м²
Замечательный двухэтажный дом, окруженный прекрасным садом и с зеленой крышей (садом) на кры…
$3,46 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 7
Площадь 900 м²
Современный большой дом, расположенный в элитном районе Педральбес в Барселоне. Недвижимость…
$11,70 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 8
Площадь 520 м²
Дом в природном парке на побережье Коста Гарраф вблизи города Ситжес. Уникальный район, окру…
$4,58 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 2
Площадь 650 м²
Продажа поистине уникальной недвижимости, расположенной в верхней части, в отличном жилом ра…
$3,51 млн
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Вилла в Бадалона, Испания
Вилла
Бадалона, Испания
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Дом вставка в городе Бадалона - ближайший пригород Барселоны. Расположен в 300 метрах от мор…
$877,681
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 686 м²
Вилла в элитном районе города Барселона. Расположена в районе Педральбес, район частных элит…
$5,38 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 6
Площадь 214 м²
Дом под ремонт в элитном районе Педральбес с прекрасным видом и ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ. Нев…
$2,11 млн
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Вилла в Бадалона, Испания
Вилла
Бадалона, Испания
Количество спален 3
Площадь 314 м²
Дом в районе Пеп Вентура в городе Бадалона в пригороде Барселоны. Общая площадь 314 м.кв. Ра…
$739,375
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 11
Площадь 800 м²
Особняк в элитном районе города Сант Жерваси - Бонанова города Барселона. Общая площадь д…
$4,62 млн
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Вилла в Бадалона, Испания
Вилла
Бадалона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Дом вставка в городе Бадалона - ближайший пригород Барселоны. Расположен в 300 метрах от мор…
$871,433
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 216 м²
В одном из самых эксклюзивных и жилых районов Педральбес находится эта недавно построенная р…
$23,24 млн
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Вилла в Барселона, Испания
Вилла
Барселона, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Дом под ремонт в элитном районе Педральбес с прекрасным видом и ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ. Нев…
$2,09 млн
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Вилла в Бадалона, Испания
Вилла
Бадалона, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 2 000 м²
Дорога сюда из Барселоны займет всего 20 минут. И вот Вы в уютном месте под названием Мас Ра…
$9,30 млн
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Параметры недвижимости в Барселонесе, Испания

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