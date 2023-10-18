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Виллы в Барселонес, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Барселонес, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 747 м²
Продается вилла в Жироне Барселона. 
€9,00 млн

Параметры недвижимости в Барселонес, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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