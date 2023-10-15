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Шале с видом на море в Барселона, Испания

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города в Барселона, Испания
Шале с видом на море, с гаражом, в центре города
Барселона, Испания
Площадь 1 774 м²
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…
€14,00 млн

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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