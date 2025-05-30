Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Баньолес
  4. Жилая

Жильё в Баньолесе, Испания

1 объект найдено
Вилла в Баньолес, Испания
Вилла
Баньолес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 645 м²
Загородное поместье в 8 км от озера Баньолес на участке 16 Га. Реставрация дома выполнена на…
$1,43 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти