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Виллы в Баше-Льобрегате, Испания

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Castelldefels
12
Gava
3
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17 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Castelldefels, Испания
Вилла 7 комнат
Castelldefels, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями и видом на море в Барселоне рядом с пляжем Новая роскошная вил…
$2,67 млн
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Вилла в Sant Just Desvern, Испания
Вилла
Sant Just Desvern, Испания
Количество спален 4
Площадь 284 м²
Дом в районе города Sant Just Desvern. Расстояние до центра Барселоны 20 минут езды. Обща…
$1,58 млн
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Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Дом в городе Марторель в провинции Барселона. Общая площадь 460 м.кв. В доме 5 спальных комн…
$936,890
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DD CO DEDD CO DE
Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
$3,37 млн
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Дом с панорамными видами на море и город в городе Гава.  Расстояние до центра Барселоны 25 м…
$1,39 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Дом в классическом стиле в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф.…
$5,52 млн
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TekceTekce
Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 740 м²
Дом с видом на море в современном стиле в районе Бейямар города Кастельдефельс на побережье …
$4,53 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Дом в нескольких минутах ходьбы от моря в районе Playa города Кастельдефельс на побережье Ко…
$2,50 млн
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Вилла в Gava, Испания
Вилла
Gava, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
$2,96 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Бейямар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$1,62 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Дом в урбанизации Бейямар города Кастельдефельс. Дом построен в 1993 году и полностью отремо…
$1,98 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 788 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$3,83 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Абсолютно новый дом на завершающейся стадии строительства на Коста Гарраф с панорамным видом…
$3,08 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Дом в районе Монтмар города Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстояние…
$1,50 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Дом в районе Люминетес у моря в городе Кастельдефельс. Общая площадь дома 288 м.кв. В доме 4…
$1,45 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Монтмар. Расстояние до центра…
$1,62 млн
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Вилла в Castelldefels, Испания
Вилла
Castelldefels, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Ля Пинеда. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расстоян…
$1,92 млн
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Параметры недвижимости в Баше-Льобрегате, Испания

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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