Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Баш-Льобрегат
  5. Дома

Дома в Баш-Льобрегат, Испания

Martorell
6
9 объектов найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Esplugues de Llobregat, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Esplugues de Llobregat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Превосходная квартира площадью 135 м2, находящаяся на 19-м этаже современного здания в экскл…
€1,50 млн
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком в Esparreguera, Испания
Вилла 12 спален с террасой, с садом, с парком
Esparreguera, Испания
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 80 м²
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
€6,00 млн
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 385 м²
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир — один…
€1,59 млн
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Площадь 506 м²
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
€895,000
Вилла в Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
€342,995
Вилла 4 спальни в Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
€390,000
Вилла 3 спальни в Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
€499,000
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Castelldefels, Испания
Дом 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castelldefels, Испания
Комнаты 6
Площадь 732 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с современной отделкой в престижной резиденции Монтемар, рядом с Ба…
€3,90 млн

Типы недвижимости в Баш-Льобрегат

виллы

Параметры недвижимости в Баш-Льобрегат, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти