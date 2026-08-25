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Пентхаусы в Ароне, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус в Palm Mar Arona, Испания
Пентхаус
Palm Mar Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Недвижимость расположена на двух этажах: на первом этаже мы находим гостиную, отдельную кухн…
$440 634
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Пентхаус 4 комнаты в Арона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Арона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Двухуровневый пентхаус в комплексе Parque Tropical с видом на океан. Комплекс расположен в п…
$821 952
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