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Шале с видом на море в Андалусии, Испания

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2 объекта найдено
Шале 4 спальни с видом на море, с садом, у моря в Марбелья, Испания
Шале 4 спальни с видом на море, с садом, у моря
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 456 м²
Роскошное поместье на юге Испании, в престижной урбанизации Ла Загалета, совсем недалеко от …
€4,50 млн
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Malaga, Испания
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Malaga, Испания
Количество спален 12
Площадь 700 м²
Потрясающее поместье расположено в привилегированном районе Малаги, Испания. Неописуемые вид…
€2,10 млн

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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