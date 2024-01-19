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Шале в Андалусии, Испания

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4 объекта найдено
Шале с балконом, с террасой, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Шале с балконом, с террасой, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Если вы ищете дом в тихом районе Нуэва-Андалусия, у нас есть идеальное предложение! Этот отд…
€670,000
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Шале в La Cala del Moral, Испания
Шале
La Cala del Moral, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
шале - Rincón de la Victoria (La Cala del Moral) , Общая площадь 126m2, 321.96m2, 3 Кол-во …
€459,900
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Шале с видом на море, с садом, у моря в Марбелья, Испания
Шале с видом на море, с садом, у моря
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 456 м²
Роскошное поместье на юге Испании, в престижной урбанизации Ла Загалета, совсем недалеко от …
€4,50 млн
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Шале с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Malaga, Испания
Шале с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Malaga, Испания
Количество спален 12
Площадь 700 м²
Потрясающее поместье расположено в привилегированном районе Малаги, Испания. Неописуемые вид…
€2,10 млн
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
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недорогая
элитная
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