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Продажа готового бизнеса в Альтее, Испания

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Продажа престижной стоматологической клиники в Испании! в Альтеа, Испания
Продажа престижной стоматологической клиники в Испании!
Альтеа, Испания
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продажа престижной стоматологической клиники в Испании!  Месторасположение: провинция Али…
$1,75 млн
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