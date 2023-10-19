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Бунгало в Almoradi, Испания

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6 объектов найдено
Бунгало 2 спальни с садом, с полем для гольфа, рядом с магазинами в Almoradi, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с полем для гольфа, рядом с магазинами
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Одноэтажные новостройки. В новой части муниципалитета Daya Nueva, недалеко от центра города.…
€233,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современный Бунгало в Daya Nueva, 2 спальни - PSS1111600 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковров…
€199,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Бунгало в Daya Nueva, 2 спальни, площадь 86 м2 - PSS1111599 2 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
€199,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новый Бунгало в Daya Nueva, 2 спальни, 86 м2 - PSS1111598 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€199,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новое бунгало в Daya Nueva, 2 спальни, площадь 86 м2 - PSS1111597 2 спальни, 2 ванные комнат…
€199,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Современный Бунгало в Daya Nueva, Коста Бланка, Испания - PSS1111593 2 спальни, 2 ванные ком…
€199,000
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