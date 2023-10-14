Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Альмерия
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Альмерия, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Pulpi, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Pulpi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этот комплекс идеальное место для проживания на средиземноморском побережье в условиях уеди…
€278,000

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти