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Пентхаусы с видом на море в Альмерия, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€260,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Pulpi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море Рядом с Объектами Инфраструктуры в Прекрасном Месте Альмерии Кварти…
€182,000

Параметры недвижимости в Альмерия, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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